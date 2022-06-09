Düğünümüz İstanbul'da olacak

Şarkıcı Oğuzhan Koç ile Çeşme'de dillere destan bir düğünle evlenecekleri konuşulan Demet Özdemir son noktayı koydu: "İstanbul'da yapmayı planlıyoruz."

Oğuzhan Koç ile evlenmeye hazırlanan Demet Özdemir, düğün hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Bebek'te görüntülenen oyuncu, "Çok yorucu ve yoğun bir dönemdeyim'' dedi. Henüz gelinlik seçmediğini belirten Özdemir, "Gelinlik provasını tabii ki yapacağım. Ancak onun için yarım gün ayıramam. İstediğim gibi olması için tüm günümü provada geçirmeliyim" dedi. Hayalinde özel bir gelinlik olmadığını belirten Özdemir, "Ben 15 yaşından bu yana çalışıyorum, hiç düğün dernek, gelinlik falan hayal etmediğimi fark ettim. O yüzden kesin bir şey söyleyemiyorum" dedi. Düğünün Çeşme'de olacağı iddialarına ise oyuncu, "Yüksek ihtimal İstanbul olacak" dedi.