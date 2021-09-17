Düğünümü tüm dünya konuşacak

Şeyma Subaşı ve nişanlısı Mohammed Alsaloussi yeniden evlilik kararı aldı. YouTube sayfasında açıklamalarda bulunan Subaşı, "Düğünü nerede yapacağımızı bilmiyorum. Sadece nişanlım bana şunu söyledi: 'Öyle bir düğün yapacağım ki bir sene boyunca dünyadaki herkes bizim düğünümüzü konuşacak'' şeklinde konuştu. Subaşı, bir ay sonra Miami'ye taşınacağını, kızı Melisa'nın İstanbul'da okuyacağını belirtti.