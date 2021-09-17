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17 Eylül 2021 Cuma 17:30:00 - Güncelleme:17 Eylül 2021 Cuma 17:30:00

Düğünümü tüm dünya konuşacak

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Şeyma Subaşı ve nişanlısı Mohammed Alsaloussi yeniden evlilik kararı aldı.

Şeyma Subaşı ve nişanlısı Mohammed Alsaloussi yeniden evlilik kararı aldı. YouTube sayfasında açıklamalarda bulunan Subaşı, "Düğünü nerede yapacağımızı bilmiyorum. Sadece nişanlım bana şunu söyledi: 'Öyle bir düğün yapacağım ki bir sene boyunca dünyadaki herkes bizim düğünümüzü konuşacak'' şeklinde konuştu. Subaşı, bir ay sonra Miami'ye taşınacağını, kızı Melisa'nın İstanbul'da okuyacağını belirtti.

Etiketler : Şeyma Subaşı Mohammed Alsaloussi evlilik kararı YouTube sayfası
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