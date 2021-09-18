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18 Eylül 2021 Cumartesi 12:00:00 - Güncelleme:18 Eylül 2021 Cumartesi 12:00:00

Düğünüme hazırlanıyor gibiyim

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Zara, Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri'nde sevenleriyle buluştu.

Zara, Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri'nde sevenleriyle buluştu. Sahne öncesi kameraların karşına geçen sanatçı, "Bir sanatçının en büyük heyecanı konser öncesinde seyircisine hazırlanmak, konsere hazırlanırken düğünüme hazırlanıyormuş gibi hissediyorum" sözleriyle heyecanını dile getirdi. Zara, sahnesinde Türk müziğine damga vurmuş birçok şarkıya da repertuvarında yer verdi. Bir yıldır dans dersleri aldığını dile getiren sanatçı, roman kıyafetleriyle sahneye çıktı.

Etiketler : zara kuruçeşme konser
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