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18 Ekim 2021 Pazartesi 15:00:00 - Güncelleme:18 Ekim 2021 Pazartesi 15:00:00

Düğünü riske atmak istemedi

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İbrahim Tatlıses, Hülya Avşar'ın oğlu İdo Tatlıses'in düğününe gelmeme nedenini açıkladı.

İbrahim Tatlıses, Hülya Avşar'ın oğlu İdo Tatlıses'in düğününe gelmeme nedenini açıkladı. Derya Tuna'nın Avşar Kızı'nı istemediği için davetiye göndermediği yönünde çıkan haberleri yalanlayan Tatlıses, Instagram'dan "Yazılan ve çizilenlerle hiç alakası yok. Hülya hanımın yardımcısı korona olmuştu. 'Gelmem' dedi. Çünkü benim yardımcım olduğu için beni de karantinaya aldılar yoksa gelmez miyim misafirleri riske atmamak için gelemiyorum, dedi'' mesajını yazdı.

Etiketler : Düğünü riske atmak istemedi İbrahim Tatlıses Hülya Avşar İdo Tatlıses
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