Düğünü riske atmak istemedi

İbrahim Tatlıses, Hülya Avşar'ın oğlu İdo Tatlıses'in düğününe gelmeme nedenini açıkladı. Derya Tuna'nın Avşar Kızı'nı istemediği için davetiye göndermediği yönünde çıkan haberleri yalanlayan Tatlıses, Instagram'dan "Yazılan ve çizilenlerle hiç alakası yok. Hülya hanımın yardımcısı korona olmuştu. 'Gelmem' dedi. Çünkü benim yardımcım olduğu için beni de karantinaya aldılar yoksa gelmez miyim misafirleri riske atmamak için gelemiyorum, dedi'' mesajını yazdı.