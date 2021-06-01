Düğün yeri bakıyorlar

Maldivler'deki tatillerini sonlandıran Ebru Şahin ile Cedi Osman, evlilik hazırlıklarına hız verdi. Aşklarının başladığı yer Çeşme'de önümüzdeki yaz ayında nikah masasına oturmak isteyen ikili, mekan araştırmalarına şimdiden başladı. Hayallerindeki gibi bir kır düğünü yapmak isteyen çift, önümüzdeki aylarda da nişan yüzüklerini takacak.

