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01 Haziran 2021 Salı 15:30:00 - Güncelleme:01 Haziran 2021 Salı 15:30:00

Düğün yeri bakıyorlar

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Maldivler'deki tatillerini sonlandıran Ebru Şahin ile Cedi Osman, evlilik hazırlıklarına hız verdi.

Maldivler'deki tatillerini sonlandıran Ebru Şahin ile Cedi Osman, evlilik hazırlıklarına hız verdi. Aşklarının başladığı yer Çeşme'de önümüzdeki yaz ayında nikah masasına oturmak isteyen ikili, mekan araştırmalarına şimdiden başladı. Hayallerindeki gibi bir kır düğünü yapmak isteyen çift, önümüzdeki aylarda da nişan yüzüklerini takacak.

Etiketler : ebru şahin cedi osman evlilik
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