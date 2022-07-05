Düğün öncesi tatil kaçamağı

Başrolünü Şükrü Özyıldız'la paylaştığı 'Aşk Taktikleri 2' filminin çekimleri için kamera karşısına geçecek olan oyuncu Demet Özdemir ile yakın zamanda nikah masasına oturacağı Oğuzhan Koç düğün öncesi tatile çıktı. Geçen hafta aile arasında nişanlanan çift, hafta sonu arkadaşlarıyla teknede vakit geçirdi. Çift, deniz ve güneşin tadını çıkardı. Özdemir, sosyal medya hesabından teknedeki eğlenceli anlarını yayınladı. Oyuncunun gönderisine hayranları binlerce beğeni ve yorumda bulundu.