Düğün öncesi tatil

3 Haziran'da Roma'da evlenecek olan Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup çifti, düğün hazırlıklarına devam ediyor. İkili, İtalya'da nikah öncesi baş başa romantik tatile çıkarak düğün stresini atıyor. Çift, sosyal medya hesaplarından renkli fotoğraflarını yayınladı. Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup'un Göcek'te 10-12 Haziran'da 3 gün sürecek olan düğünlerine yaklaşık 150 kişi katılacak. Sandal'ın nişanlısı Sütşurup, düğün gecesinde 3 ayrı gelinlik giymeye hazırlanıyor.