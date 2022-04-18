Düğün öncesi inceldi

25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten ile nikâh masasına oturmaya hazırlanan Seda Sayan son haliyle şoke etti. Tam 29 cm inceldiğini açıklayan evlilik hazırlığındaki Sayan, "Ben de bu bacaklar 20 yaşında bile yoktu" ifadesini kullandı. "Bacaklarımı özellikle garantilettim, minicik oldum" ifadesini kullanan Sayan'ın giydiği elbisenin de omuz ve bel kısımlarından tutmadığı görüldü.