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14 Nisan 2022 Perşembe 11:09:00 - Güncelleme:14 Nisan 2022 Perşembe 11:15:00

Düğün öncesi albüm

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Geçtiğimiz aylarda evliliğe ilk adım atan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, önceki akşam Bebek'te objektiflere yansıdı.

Geçtiğimiz aylarda evliliğe ilk adım atan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, önceki akşam Bebek'te objektiflere yansıdı. Özdemir, başrolünü Buğra Gülsoy ve Hafsanur Sancaktutan ile paylaşacağı dijitalde yayınlanacak olan "Dünya'yla Benim Aramda" dizisinin çekimlerinin başladığını söyledi. Koç ise albüm hazırlığında olduğunu belirtti. Yazın şarkı çıkarmayı planlayan Koç, "Neşeli şarkılar olacak" açıklamasını yaptı. Çift, muhabirlerin düğün soruları karşısında "Düğünü 2 gün yapabiliriz. Bir günü arkadaşlarımızla eğlenerek geçirmek istiyoruz. Herkese zaman ayırmak gerekir" diye konuştu.

Etiketler : Düğün öncesi albüm Demet Özdemir Hafsanur Sancaktutan Oğuzhan Koç
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