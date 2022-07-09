Düğün heyecanı

'Duy Beni' adlı dizide yer alan oyuncu Ege Kökenli evlilik hazırlıkları yaptığı nişanlısı Lior Ahituv'la birlikte Bebek'te görüntülendi. Nişanlısıyla Susam adlı mekânda yemek yiyen oyuncu, habercilerle sohbet etti. Ay sonu düğün yapacak olan Kökenli, heyecanlı olduğunu söyledi. "Bu ayın sonunda düğün var. Artık son günler, tüm hazırlıklar bitti neredeyse" açıklamasında bulundu.