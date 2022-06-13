Düğün bitti eğlence bitmedi

Geçen hafta Roma'da nikâh masasına oturan Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup, Marmaris'te 2 gün 2 gece düğün yaptı. Çifti, mutlu günlerinde yakın dostları yalnız bırakmadı. Çift önceki akşam 'Yunan Gecesi' düzenledi. Beyaz konseptli partide çift, Yunan müziği eşliğinde sabahlara kadar eğlendi. Sandal ile birlikte sirtaki yapıp, bol bol tabak kıran Sütşurup, o anları sosyal medya hesabından yayınladı.