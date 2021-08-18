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18 Ağustos 2021 Çarşamba 17:00:00 - Güncelleme:18 Ağustos 2021 Çarşamba 17:00:00

Düet arkadaşını eleştirdi

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Mustafa Ceceli'nin düet yaptığı 'Mühür' adlı şarkısıyla tanınan Irmak Arıcı, geçtiğimiz günlerde trafikte tartıştığı bir sürücünün yüzüne tükürmüştü.

Mustafa Ceceli'nin düet yaptığı 'Mühür' adlı şarkısıyla tanınan Irmak Arıcı, geçtiğimiz günlerde trafikte tartıştığı bir sürücünün yüzüne tükürmüştü. Sonrasında da Sakarya'da bir mekanda sahne alan Arıcı, 5 dakika boyunca hareketsiz durunca sahneden indirilmişti. Konu ile ilgili yorumu sorulan Ceceli, "Yaptığı hareketin ne kadar yanlış olduğunu eminim ki kendisi de zaten biliyor. Yaptığı şeyi savunmuyorum, savunulacak bir tarafı yok. Onun da bunu aşması için müziği kullanması gerekir. Zamanla bunu da aşacağını düşünüyorum" dedi.

Etiketler : Mühür Mustafa Ceceli Irmak Arıcı
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