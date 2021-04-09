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Dövüyor dediği eşiyle evlendi
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09 Nisan 2021 Cuma 03:22:00 - Güncelleme:09 Nisan 2021 Cuma 03:22:00

Dövüyor dediği eşiyle evlendi

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Manken Elif Ece Uzun, şiddet gördüğünü iddia ederek uzaklaştırma kararı aldırdığı eski eşi Mehmet Tuş ile aralarındaki buzları eritti.

Manken Elif Ece Uzun, şiddet gördüğünü iddia ederek uzaklaştırma kararı aldırdığı eski eşi Mehmet Tuş ile aralarındaki buzları eritti. İkiz bebekleri bulunan çift, geçen ay yeniden nikah masasına oturdu. Modacı İzzettin Baran'ın gelinlik defilesinde podyuma çıkan Uzun, "Eşim bütün mal varlığını bir çeteye kaybetti, sonra eşimle aramda geçen olaylardan dolayı birbirimizi kırarak ayrıldık. Neyse artık ikimiz de hatalarımızın farkına vardık ve geçen ay tekrar evlendik" diye konuştu.

Etiketler : elif ece uzun mehmet tuş evlilik
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