Dövüş sahnesi korkuttu

'Saygı' dizisinde hem imajı hem de dövüş sahneleriyle çok konuşulan Miray Daner, ikinci sezonda aksiyon sahnelerinden çok korktuğunu itiraf etti. Katıldığı Youtube programında endişelerinden söz eden Daner, ''Çok güzel iki tane dövüş sahnesi çektik. Aşırı keyif aldım. Hatta ilk okuduğumda 'hiç bilmediğim bir şey ben nasıl yapacağım bunu' dedim. Benim çok sıkı çalışmam lazımdı, kendime çok güvenmiyordum. Ama çıkan sonuçtan çok memnun oldum. Aşırı heyecanlı ve çok keyifliydi benim için" dedi.