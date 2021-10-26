Dövme yorumu sinirlendirdi "Beden benim!"

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Pınar Altuğ, kendisine gelen eleştirileri yanıtsız bırakmıyor. Altuğ, bu kez de dövmeleri hakkında yorum yapan bir takipçisine kayıtsız kalmadı. Hafta sonunu Kocaeli'nde kamp tatili yaparak geçiren oyuncu, dövmelerinin göründüğü bir fotoğrafını paylaştı. Pınar Altuğ'a bir takipçisi, "Ben olsam bu dövmeleri sildiririm. Neden kendinizi damgaladınız? Doğum lekesi büyük ve siyah olursa sevilmez ama siz kendiniz leke yapmışsınız derinize..." yorumunu yaptı. Ünlü oyuncu ise, "Siz zaten yaptırmazsınız belli ki ama ben dövmelerimi çok seviyorum, benim fikirlerime saygı? Malum beden de benim!" yanıtını verdi.