Dostluk kazandı

'Rixos Sailing Cup 2021' bu yıl 'Dostluk Kazansın' sloganıyla yeniden yelken severlerle buluştu. Geleneksel hale gelen organizasyona, 8 ülkeden 65 tekne ve 472 sporcu katıldı. Rixos Premium Göcek'in ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyonda Özlem Yıldız, Emre Kaya, Soner Arıca ve Türkiye'yi Formula pistlerinde temsil eden genç sporcu Cem Bölükbaşı da yarıştı. Denize olan tutkuları ile tanınan Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan da etkinliğe özel konuk olarak katıldılar. Üç gün süren etkinlikte kazananları ödülleri Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ verdi.