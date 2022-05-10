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10 Mayıs 2022 Salı 11:11:00 - Güncelleme:10 Mayıs 2022 Salı 11:11:00

Dostluk gecesi

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Zara, Hollanda DenHaag Amare'de konser verdi. Yaklaşık 3.5 saat sahnede kalan sanatçı, geçmişten günümüze en sevilen parçalarını seslendirdi.

Zara, Hollanda DenHaag Amare'de konser verdi. Yaklaşık 3.5 saat sahnede kalan sanatçı, geçmişten günümüze en sevilen parçalarını seslendirdi. Hollanda doğumlu Karsu, Zara'ya konser için makyözünü gönderdi. Karsu'ya özel jesti için sahneden teşekkür eden Zara, ''Birebir tanışmadığımız halde bu ne güzel bir dostluk, ne güzel bir misafirperverlik'' dedi.

Etiketler : Dostluk gecesi DenHaag Amare Zara
Dostluk gecesi

Dostluk gecesi
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