Dostluk gecesi

Zara, Hollanda DenHaag Amare'de konser verdi. Yaklaşık 3.5 saat sahnede kalan sanatçı, geçmişten günümüze en sevilen parçalarını seslendirdi. Hollanda doğumlu Karsu, Zara'ya konser için makyözünü gönderdi. Karsu'ya özel jesti için sahneden teşekkür eden Zara, ''Birebir tanışmadığımız halde bu ne güzel bir dostluk, ne güzel bir misafirperverlik'' dedi.