Dostları kara kaplı defterinde

Yonca Evcimik, 1998 yılında boşandığı eski eşi Harun Özakıncı'nın Youtube kanalına konuk oldu. Yıllar sonra ilk kez program için bir araya gelen çift, sohbetlerinde eski günleri yad etti. Son çıkardığı 'Ayıp Şeyler' şarkısında kadınlar tarafından eleştiri alan Yonca Evcimik, ''Ben yaptığım işin her zaman arkasındayım. En yakın arkadaşlarım şarkıya destek verip, 'Arkandayız! Helal olsun!' derken şarkıya gösterilen tepkilerin ardından korkup bir anda geri adım attılar. Bunu kara kaplı defterime yazdım'' dedi.