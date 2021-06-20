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20 Haziran 2021 Pazar 13:30:00 - Güncelleme:20 Haziran 2021 Pazar 13:30:00

Dostça ayrıldık

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Kaan Yıldırım, Hadise ile haklarında çıkan ayrılık iddialarını doğruladı.

Kaan Yıldırım, Hadise ile haklarında çıkan ayrılık iddialarını doğruladı. Yıldırım, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı popçuyla ilişkilerini saygı ve sevgi çerçevesinde sonlandırdıklarını söyledi. Açıklama yapan Kaan Yıldırım, 'Ebru Gündeş ile konuştuktan sonra ayrıldı' haberlerine "Benim 3'üncü bir şahısla ilişkim hakkında muhattap olmam söz konusu olamaz. Bizim ilişkimizin başkalarıyla hiçbir zaman ilgisi olmadı... Dostça yollarımızı ayırdık" dedi.

Etiketler : Kaan Yıldırım Hadise ayrılık
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