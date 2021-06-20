Dostça ayrıldık

Kaan Yıldırım, Hadise ile haklarında çıkan ayrılık iddialarını doğruladı. Yıldırım, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı popçuyla ilişkilerini saygı ve sevgi çerçevesinde sonlandırdıklarını söyledi. Açıklama yapan Kaan Yıldırım, 'Ebru Gündeş ile konuştuktan sonra ayrıldı' haberlerine "Benim 3'üncü bir şahısla ilişkim hakkında muhattap olmam söz konusu olamaz. Bizim ilişkimizin başkalarıyla hiçbir zaman ilgisi olmadı... Dostça yollarımızı ayırdık" dedi.