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22 Mart 2021 Pazartesi 07:45:00 - Güncelleme:22 Mart 2021 Pazartesi 07:45:00

Dört günde 49 bin TL!

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Oyuncu Ezgi Mola, 29 Mart'taki doğum gününü Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) için bağışladı.

Oyuncu Ezgi Mola, 29 Mart'taki doğum gününü Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) için bağışladı. İyilik Paylaş platformu üzerinden doğum günü bağış kampanyası açan Ezgi Mola, hedeflenen miktara dört günde ulaştı. 15 günde Kanserli Çocuklara Umut Vakfı için 48 bin TL toplamayı hedefleyen kampanya, sadece dört günde 49 bin TL'ye ulaştı.

Etiketler : EZGİ MOLA Kanserli Çocuklara Umut Vakfı KAÇUV
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