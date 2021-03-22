Oyuncu Ezgi Mola, 29 Mart'taki doğum gününü Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) için bağışladı. İyilik Paylaş platformu üzerinden doğum günü bağış kampanyası açan Ezgi Mola, hedeflenen miktara dört günde ulaştı. 15 günde Kanserli Çocuklara Umut Vakfı için 48 bin TL toplamayı hedefleyen kampanya, sadece dört günde 49 bin TL'ye ulaştı.