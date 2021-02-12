Döngü'de doğu batı sentezi

Sayısız şarkıda imzası bulunan Febyo Taşel, hazırladığı enstrümantal albümle listelerdeki yerini aldı. 'Döngü' isimini verdiği albüm için konuşan Taşel, "Enstrümantal şarkılar, söz içermediği için evrenseldir. 'Döngü'yle doğu ve batı arasındaki kültürel ve müzikal alışverişi bir albümde buluşturdum" dedi.

