12 Şubat 2021 Cuma 09:54:00 - Güncelleme:12 Şubat 2021 Cuma 14:23:00
Döngü'de doğu batı sentezi
Sayısız şarkıda imzası bulunan Febyo Taşel, hazırladığı enstrümantal albümle listelerdeki yerini aldı.
Sayısız şarkıda imzası bulunan Febyo Taşel, hazırladığı enstrümantal albümle listelerdeki yerini aldı. 'Döngü' isimini verdiği albüm için konuşan Taşel, "Enstrümantal şarkılar, söz içermediği için evrenseldir. 'Döngü'yle doğu ve batı arasındaki kültürel ve müzikal alışverişi bir albümde buluşturdum" dedi.