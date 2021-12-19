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Dönem dizisinde oynamak istiyor
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19 Aralık 2021 Pazar 13:30:00 - Güncelleme:19 Aralık 2021 Pazar 13:30:00

Dönem dizisinde oynamak istiyor

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En son ekranlara veda eden 'Payitaht Abdülhamid' dizisinde rol alan oyuncu Erkan Akyol, önceki gün Etiler'de görüntülendi.

En son ekranlara veda eden 'Payitaht Abdülhamid' dizisinde rol alan oyuncu Erkan Akyol, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Tekrar bir dönem dizisinde oynama hayali olan Akyol, "Aşık ve savaşan bir karakteri oynamayı isterim. Şu an çok başarılı projeler başladı. Özellikle dönem dizilerinde oynamak çok istiyorum" dedi.

Etiketler : Payitaht Abdülhamid Erkan Akyol Etiler
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