Doha'da ‘Seni Çok Bekledim' ile Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu!

Doha'da ‘Seni Çok Bekledim' ile Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu!

‘Seni Çok Bekledim’in çalışmaları devam ederken Özcan Deniz ile İrem Helvacıoğlu, çekimler için Doha’da kamera karşısına geçti. Doha'da diziden görüntülerini ilk kez yayımlayan çift, yeni rolleriyle de şimdiden merak konusu oldu.