Doğuma masajla hazırlanıyor

Demet Evgar, anne olmak için gün sayıyor. 7,5 aylık hamile olan Evgar doğacak kızına 'Mavi' adını vereceğini açıklamış, 'baby shower partisi' yerine 'anneliğe geçiş kutlaması' yapmıştı. Oyuncu şimdi de, masaj sonrası pembe bornozuyla verdiği pozları Instagram'dan yayınladı. Evgar'ın gönderisine hayranları binlerce beğeni ve yorumda bulundu.

