Doğuma iki hafta kaldı
Oyuncu Ferhan Şensoy ve müzisyen Cem Öğet çifti, önceki akşam Cihangir'de objektiflere yansıdı.
Oyuncu Ferhan Şensoy ve müzisyen Cem Öğet çifti, önceki akşam Cihangir'de objektiflere yansıdı. Kızı Pera'yı kucağını almaya hazırlanan 8 aylık hamile Şensoy, eşiyle yürüyüş yaptı. Şensoy, "Şu anda doğuma iki hafta var. Ama daha da erken gelebilir. Onun sağlığı için 8 aydır her şeyi yaptık. İnşallah sağlıklı sıhhatli dünyaya gelmesini heyecanla bekliyorum" derken kızını normal doğumla dünyaya getireceğini söyledi.