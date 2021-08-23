Doğuma iki hafta kaldı

Oyuncu Ferhan Şensoy ve müzisyen Cem Öğet çifti, önceki akşam Cihangir'de objektiflere yansıdı. Kızı Pera'yı kucağını almaya hazırlanan 8 aylık hamile Şensoy, eşiyle yürüyüş yaptı. Şensoy, "Şu anda doğuma iki hafta var. Ama daha da erken gelebilir. Onun sağlığı için 8 aydır her şeyi yaptık. İnşallah sağlıklı sıhhatli dünyaya gelmesini heyecanla bekliyorum" derken kızını normal doğumla dünyaya getireceğini söyledi.