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28 Mayıs 2022 Cumartesi 18:00:00 - Güncelleme:28 Mayıs 2022 Cumartesi 18:00:00

Doğuma geri sayım

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En son ekranlara veda eden 'Alev Alev' dizisinde rol alan oyuncu Demet Evgar, kızı Mavi'yi kucağına almak için gün sayıyor.

En son ekranlara veda eden 'Alev Alev' dizisinde rol alan oyuncu Demet Evgar, kızı Mavi'yi kucağına almak için gün sayıyor. Hamileliğinde 7. aya giren oyuncu karnı burnunda fotoğraflarını Instagram'dan yayınladı. Oyuncu paylaşımının altına "Bu kız bayılıyor giyinsin, süslensin, dışarı çıksın" notunu düştü. Evgar'ın hayranları gönderisine binlerce beğeni ve yorumda bulundu.

Etiketler : Doğuma geri sayım Alev Alev Demet Evgar kızı Mavi
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