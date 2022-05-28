Doğuma geri sayım

En son ekranlara veda eden 'Alev Alev' dizisinde rol alan oyuncu Demet Evgar, kızı Mavi'yi kucağına almak için gün sayıyor. Hamileliğinde 7. aya giren oyuncu karnı burnunda fotoğraflarını Instagram'dan yayınladı. Oyuncu paylaşımının altına "Bu kız bayılıyor giyinsin, süslensin, dışarı çıksın" notunu düştü. Evgar'ın hayranları gönderisine binlerce beğeni ve yorumda bulundu.

