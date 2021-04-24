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24 Nisan 2021 Cumartesi 10:30:00 - Güncelleme:24 Nisan 2021 Cumartesi 10:30:00

Doğum gününü bağışladı

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'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinin oyuncusu Murat Ünalmış, doğum günü için Todev Otizm Vakfı ile anlamlı bir çalışmaya girdi.

'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinin oyuncusu Murat Ünalmış, doğum günü için Todev Otizm Vakfı ile anlamlı bir çalışmaya girdi. 23 Nisan doğumlu oyuncu, vakıfla birlikte otistik bireylerin eğitimine destek olacak. Ünalmış, doğum günü için kendisine hediye gönderilmesi yerine vakfa bağış yapılmasını sosyal medya hesabından duyurdu.

Etiketler : bir zamanlar çukurova murat ünalmış doğum günü
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