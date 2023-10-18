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18 Ekim 2023 Çarşamba 08:04:00 - Güncelleme:18 Ekim 2023 Çarşamba 08:04:00

Doğum gününde yad edildi

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Dört ay önce 69 yaşında vefat eden Özkan Uğur'un 34 yıllık hayat arkadaşı Aysun Aslan Uğur, oğlu Alişan Uğur ve Mazhar Alanson, sanatçıyı doğum gününde andılar.

Dört ay önce 69 yaşında vefat eden Özkan Uğur'un 34 yıllık hayat arkadaşı Aysun Aslan Uğur, oğlu Alişan Uğur ve Mazhar Alanson, sanatçıyı doğum gününde andılar. Eşiyle birlikte yer aldığı kareyi sosyal medya hesabından paylaşan Aysun Uğur, "İyi ki doğmuşsun canım Özkan'ım. İyi ki bir olmuşuz. Seni özledim" notunu düştü. Alişan Uğur ise babasıyla fotoğrafını "Doğum günün kutlu olsun canım babam. Seni çok seviyorum" yazarak paylaştı. Mazhar Alanson ise, Uğur'u 'Muhabbetler Sana Doğru' şarkısıyla andı.

Etiketler : Özkan Uğur 69 yaşında vefat Mazhar Alanson
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