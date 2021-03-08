Doğum gününde özür diledi

Dün 41. yaşına giren Murat Boz, takipçileriyle dertleşti. Bu yaşına gelene kadar yaşadığı duygu geçişlerini paylaşan popçu şunları dile getirdi: "Küçükken bana söylenen ve o zamanlar benden uzak, "Nasıl geçtiğini anlamıyorsun!" yaşlarındayım yıllardır... Ve evet anlamadım. Telaş içinde oluyor insan ve daha çok dünyevi telaşlar, hepimizin başına gelen, insanlık halleri... Dost biriktirmek, sevgiler paylaşıp sevgi olmak lazım. Varsa kırdıklarım özür dilerim. Varsa hayatlarına dokunduklarım iyi ki varsınız, mutluluğumsunuz. Doğrusu, yanlışı, günahı, sevabıyla + 1.''

