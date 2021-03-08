  • BIST
    1530.27
  • Dolar
    7,7151
  • Euro
    9,1731
  • Altın
    418,5010
İstanbul
1 / 8
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İçişleri Bakanlığı: Dinamik denetim modeli kapsamında 206 bin 713 iş yeri, 4 bin 47 pazar yeri kontr...
6. İstanbul Publishing Fellowship başlıyor
"Türkiye'yi hedef alanların derdi, milletimizin kendisidir"
Türk mühendislerden müthiş dokunuş!
Halkbank'tan kadın girişimcilere 100 bin liraya kadar finansal destek
Sayı 10 milyonu geçti...
Başkan Erdoğan: "Büyümede Çin'den sonra ikinci sıradayız"
'Allah'ı bilmezsem hiç olarak gideceğim'
Bakan Varank duyurdu...
İbrahim Kalın'dan AB, ABD, Rusya ve S-400 açıklaması
Danimarkalı bakandan korkutan açıklama
"Kadınlar hayatın her alanında var"
Yunanistan'da büyük panik!
İsyan ettiren görüntülere tepkiler çığ gibi büyüyor
İmamoğlu'nun Akşener-Buldan paylaşımı İP'i gerdi
Rusya'ya 'dezenformasyon' suçlaması!
Yemen'de acı olay! 8 ölü 170 yaralı
Hastane odasından sergiye!
Engelli çocukların ‘polis kimliği' mutluluğu
Doğum gününde özür diledi
Dizi davul gibi şişti
Resimli terapi
Kayıp zamanın bekçisi
Oxford parası mezarlık kapısından
08 Mart 2021 Pazartesi 16:30:00 - Güncelleme:08 Mart 2021 Pazartesi 16:30:00

Doğum gününde özür diledi

ABONE OL

Dün 41. yaşına giren Murat Boz, takipçileriyle dertleşti.

Dün 41. yaşına giren Murat Boz, takipçileriyle dertleşti. Bu yaşına gelene kadar yaşadığı duygu geçişlerini paylaşan popçu şunları dile getirdi: "Küçükken bana söylenen ve o zamanlar benden uzak, "Nasıl geçtiğini anlamıyorsun!" yaşlarındayım yıllardır... Ve evet anlamadım. Telaş içinde oluyor insan ve daha çok dünyevi telaşlar, hepimizin başına gelen, insanlık halleri... Dost biriktirmek, sevgiler paylaşıp sevgi olmak lazım. Varsa kırdıklarım özür dilerim. Varsa hayatlarına dokunduklarım iyi ki varsınız, mutluluğumsunuz. Doğrusu, yanlışı, günahı, sevabıyla + 1.''

Etiketler : murat boz doğum günü sosyal medya
Sıla davasında hüsran

Sıla davasında hüsran
Twitter'daki saçmalıklar bana ait değil

Twitter'daki saçmalıklar bana ait değil
Onu en çok sevgilisi güldürüyor 5 liralık döner itirafı

Onu en çok sevgilisi güldürüyor 5 liralık döner itirafı
Artık oyuncu değil heykeltıraş

Artık oyuncu değil heykeltıraş
Kadınlar korkmadan yaşasın

Kadınlar korkmadan yaşasın
Evleneceğini Instagram'dan duyuracak

Evleneceğini Instagram'dan duyuracak
Huzurlu ev arayışında

Huzurlu ev arayışında
‘Ben Vardım' aslında!

‘Ben Vardım' aslında!
Neslihan Atagül'den samimi açıklamalar: Eşimle Arkadaşız

Neslihan Atagül'den samimi açıklamalar: Eşimle Arkadaşız

EN ÇOK OKUNAN HABERLER