Doğum gününde ifşa

Survivor 2021 yarışmasında ikinci olan Yiğit Poyraz bir süredir şovmen Mehmet Ali Erbil'in küçük kızı Yasmin Erbil'le aşk yaşıyor. Poyraz, 27 yaşına basan sevgilisinin doğum gününü sosyal medyadan kutladı. Birlikte oldukları bir bulanık bir fotoğrafına Poyraz, "Nice" yazarak kalp emojisi koydu. İlişkilerini gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden ikili, geçtiğimiz günlerde Amsterdam'da tatil yapmıştı.