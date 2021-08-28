2 saat güldürdü

Doğu Demirkol önceki akşam Bodrum Antik Tiyatro sahnesindeydi. Sahneye çıkar çıkmaz gördüğü ilgiden dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Demirkol, anlattığı birbirinden komik hikayeleriyle kendisini izlemeye gelen hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.