28 Ağustos 2021 Cumartesi 11:00:00 - Güncelleme:28 Ağustos 2021 Cumartesi 11:00:00
Doğu Demirkol 2 saat güldürdü
Kendi hayatından hikayeler anlattığı 'Doğu' dizisinin il sezonunu tamamlayan komedyen Doğu Demirkol, Türkiye'yi gezmeye devam ediyor.
Doğu Demirkol önceki akşam Bodrum Antik Tiyatro sahnesindeydi. Sahneye çıkar çıkmaz gördüğü ilgiden dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Demirkol, anlattığı birbirinden komik hikayeleriyle kendisini izlemeye gelen hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.