Doğru projeyi bekliyor

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan oyuncu Dolunay Soysert, önceki gün Etiler'de alışveriş turunda görüntülendi. Televizyon ve dijital platformalarda yer aldığı projelerinin erken final yapmasıyla ilgili konuşan Soysert, "Onlar ben de anı olarak kalacak. 'Anı biriktirdim' diyebilirim. Şimdi ise doğru proje de yer almak istiyorum" dedi. Oyuncu henüz netleşmiş bir projesi olmadığını söyledi.

Recep ASLAN

