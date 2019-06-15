'Doğru adam' göndermesi

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin arasında soğuk savaş dönemi başladı. 4 yıllık ilişkilerini evlilik sözleşmesi yüzünden bitirdikleri iddia edilen ikiliden Bürsin'in, önceki gün yaptığı paylaşım 'Serenay’a taş atıyor' dedirtti. Kadın haklarıyla ilgili bir belgeselin tanıtımını yapan oyuncu, “Samimiyetle şunu söyleyebilirim ki, konu kadınlara gelince hayatım boyunca kendimi hep ‘doğru adam’ olarak tanımladım, neden mi?…Çünkü bugüne kadar hiçbir kadını incitecek bir harekette bulunmadım, hiçbir kadına saygısızlık etmemeye özen gösterdim” dedi.

PROBLEMİN BİR PARÇASI

“Ancak şunu öğrendim ki kendini ‘doğru adam’ olarak tanımlamak, uzun yıllardır devam eden global hak savaşı mücadelesi için ne yazık ki yeterli değil” diyen yakışıklı oyuncu sözlerine “Hatta ‘doğru adam’ bile kadın hakları mücadelesinde problemin bir parçası olabiliyor… Kendimden de biliyorum ki aslında bu eşitsizliğe sebep olan kalıp yargıları her gün yeniden ve yeniden üretiyoruz. Daha iyi olmak her zaman bir seçenek, gelişime hep açık olmalıyız” diye devam etti. Bürsin’nin bu sözleri eski aşkı Serenay’a gönderme olarak algılandı.

Alice Müzikali’nin sezon finali yapmasının ardından soluğu Amerika’da alan Serenay Sarıkaya bir süredir kafa dinliyor. Amerika tatiliyle moral depolayan güzel oyuncu, sosyal medyada sık sık keyifli pozlar paylaşıyor.