19 Kasım 2020 Perşembe 15:52:00 - Güncelleme:19 Kasım 2020 Perşembe 15:52:00
Doğduğun Ev Kaderindir'in Zeynep'i Demet Özdemir'den Deniz Bulutsuz'a destek geldi
Oyuncu Demet Özdemir önceki akşam Bebek'te görüntülendi.
Güzel oyuncu Demet Özdemir, “Biraz gribim ama sorun yok testlerimi yaptırdım“ dedi. Ozan Güven ile şiddet davası süren Deniz Bulutsuz’a destek çıkan Özdemir, Deniz ile birlikte çekilen fotoğrafını sosyal medyada paylaşmasıyla ilgili olarak da, “Her şey yargı sürecinde bence adalet yerini bulacaktır. Bundan eminim“ dedi.
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