Doğduğu ev müze oluyor

İbrahim Tatlıses'in Şanlıurfa'da doğduğu ev müzeye dönüştürülüyor. Sanatçının Hızmalı Mahallesi'nde, avlusunda mağara da bulunan evin turizme kazandırılması için Şanlıurfa Valiliği ile Haliliye Belediyesi arasında protokol imzalandı. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, "İbrahim Tatlıses'in doğduğu evi restore ederek, sanatçının isminin verileceği müzeye dönüştüreceğiz. Projemiz, Şanlıurfa'nın 'bacasız sanayi' olarak adlandırdığımız turizmde yakaladığı ivmeyi daha da yukarılara taşınması anlamında önem taşıyor" dedi.

