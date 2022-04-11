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11 Nisan 2022 Pazartesi 10:17:00 - Güncelleme:11 Nisan 2022 Pazartesi 10:28:00

Doğada baş başa

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Manken- sunucu Çağla Şıkel, hafta sonunu çocukları Uzay ve Kuzey Altuğ ile birlikte doğada geçirdi.

Manken- sunucu Çağla Şıkel, hafta sonunu çocukları Uzay ve Kuzey Altuğ ile birlikte doğada geçirdi. Oğullarıyla birlikte İstanbul'a birkaç km uzaklıktaki bir sahil kasabasına giden Şıkel, burada çocuklar gibi eğlendi. Deniz kenarında oğullarıyla birlikte plaj voleybolu oynayan Şıkel, ardından piknik yaptı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Şıkel, çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Etiketler : Doğada baş başa Manken- sunucu Çağla Şıkel Uzay ve Kuzey Altuğ
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