Doğada baş başa

Manken- sunucu Çağla Şıkel, hafta sonunu çocukları Uzay ve Kuzey Altuğ ile birlikte doğada geçirdi. Oğullarıyla birlikte İstanbul'a birkaç km uzaklıktaki bir sahil kasabasına giden Şıkel, burada çocuklar gibi eğlendi. Deniz kenarında oğullarıyla birlikte plaj voleybolu oynayan Şıkel, ardından piknik yaptı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Şıkel, çok sayıda beğeni ve yorum aldı.