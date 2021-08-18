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18 Ağustos 2021 Çarşamba 11:30:00 - Güncelleme:18 Ağustos 2021 Çarşamba 11:30:00

Doğa dostu Kenan

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Kenan Doğulu, Bodrum Antik Tiyatro'da BtcTurk PRO sahnesinde müzikseverlerle bir araya geldi.

Kenan Doğulu, Bodrum Antik Tiyatro'da BtcTurk PRO sahnesinde müzikseverlerle bir araya geldi. Kerki Solfej'in organizasyonuyla gerçekleşen gecede şarkıcı, sahne performansı ve özel repertuvarıyla dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı. Sahne kıyafetleriyle ve şıklığıyla kendine hayran bırakan Doğulu, konserinde Merve Kırşan'ın stil danışmanlığında doğa dostu sürdürülebilir tasarımlar tercih eden Rewaken tarafından hazırlanan bir takım ile sahne aldı.

Etiketler : Kenan Doğulu Bodrum Antik Tiyatro BtcTurk PRO sahnesi
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