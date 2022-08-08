DJ Şahin Bahadır: Samsun'dan bir yıldız doğuyor

Samsun'un eğlence hayatında şu sıralar DJ Şahin Bahadır rüzgârı esiyor. Başarılı DJ, Karadeniz tınılarına yer verdiği düzenlemeleri ve renkli sahne performansıyla adından söz ettiriyor. İlk profesyonel çalışması "Kafa Buz"u geçtiğimiz yıl yayınlayan, müzikseverlerden ve eleştirmenlerden tam not alan Bahadır, sahne performanslarına Samsun'un gözde mekânlarında aralıksız devam ediyor. Başarılı DJ, "Bundan böyle benim ve Samsun'un adını daha çok duyacaksınız" diyor.

KONSEPT PARTİLER TÜRKİYE'YE YAYILACAK

"Uyudun mu?" adlı konsept partinin patent sahibi olan, müzik çalışmalarının yanında kurucusu olduğu Fabresgas Cafe&Restoran adlı mekânın işletmeciliğini yürüten DJ Şahin Bahadır, kendisini Samsun'un müzik elçisi olarak tanımlıyor: "Bu toprakların ruhunu, karakterini, kültürünü şarkılarıma yansıtmaya çalışıyorum. Samsun'dan yurdun dört bir köşesine yayılan konsept partilere imza atmak en büyük hedefim. Samsun'un gönüllü müzik elçisiyim diyebilirim."

PEŞ PEŞE ÜÇ YENİ ŞARKI YAYINLAYACAĞIM

Kendine has müzik tarzı ve enerjisi hiç düşmeyen sahne şovları ile ünü Samsun'dan Türkiye'ye yayılan Şahin Bahadır, şu sıralar üç yeni şarkı üzerinde çalışıyor: "Kafa Buz şarkısının gördüğü ilgi bana büyük bir sorumluluk yükledi. Şimdilerde o ilgiye layık olabilmek için üç yeni parça üzerinde çalışıyorum. Şarkıların üçünü de birbiri ardına dijital platformlarda yayınlayacağım. Sürprizlerim bununla sınırlı kalmayacak. Şarkılarla birlikte özel eğlence konseptli konserler de vereceğim. Müzikseverler takipte kalsın."