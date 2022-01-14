Diziye virüs engeli

Öykü Karayel ve Akın Akınözü'yle başrolünü paylaştığı 'Kaderimin Oyunu' dizisinde rol alan Sarp Apak Kovid oldu. Yapımın çekimlerine ara verildi. Sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan oyuncu, "Aldığımız tüm önlemlere rağmen Kovid bana bulaştı" diyerek dizinin bu hafta yayınlanmayacağını duyurdu.