Dizisi devam edecek

'Aşk Mantık İntikam' dizisinin başrol oyuncusu Burcu Özberk, yapımın final yapacağı yönündeki haberlere açıklık getirdi. İlhan Şen, Burak Yörük ve Melisa Döngel ile kamera karşısına geçen oyuncu, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda haberlerin gerçeği yansıtmadığını, yapımın yeni sezonda da devam edeceğini belitti. Yönetmen koltuğuna Murat Öztürk'ün oturduğu dizinin senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ile Nil Güleç Ünsal kaleme alıyor.