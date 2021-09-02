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02 Eylül 2021 Perşembe 10:00:00 - Güncelleme:02 Eylül 2021 Perşembe 10:00:00

Dizisi devam edecek

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'Aşk Mantık İntikam' dizisinin başrol oyuncusu Burcu Özberk, yapımın final yapacağı yönündeki haberlere açıklık getirdi.

'Aşk Mantık İntikam' dizisinin başrol oyuncusu Burcu Özberk, yapımın final yapacağı yönündeki haberlere açıklık getirdi. İlhan Şen, Burak Yörük ve Melisa Döngel ile kamera karşısına geçen oyuncu, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda haberlerin gerçeği yansıtmadığını, yapımın yeni sezonda da devam edeceğini belitti. Yönetmen koltuğuna Murat Öztürk'ün oturduğu dizinin senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ile Nil Güleç Ünsal kaleme alıyor.

Etiketler : Aşk Mantık İntikam Özlem İnci Hekimoğlu Nil Güleç Ünsal
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