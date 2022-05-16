Dizilerde oynayanlar oyuncu değil

Yeşilçam'ın duayen ismi Engin Çağlar, meslektaşlarını kızdıracak açıklamalarda bulundu: ''Etrafta oyuncu görmüyorum, gördüklerim dizi oyuncusu, bir oyuncu sinemada var olur.'' Ünlü aktör Engin Çağlar, Nişantaşı City's'de alışveriş yaparken görüntülendi. Sonbaharda dizi çekimleri için Makedonya'ya gideceğini söyleyen Çağlar, şimdiki oyuncuların aldıkları ücretleri astronomik bulup bulmadığı sorulunca şu yanıtı verdi: "Bizim dönemimizde ülke şartları ve ekonomisine baktığınız zaman kazanılan para daha çoktu, bizim gibi üst düzey başrol oyuncuları şu anki ülke ekonomisine göre daha fazla kazandı, şu an oyuncular fazla alıyor gibi görünüyor ama malların değerleri bakımından bizim döneme göre az kazanıyorlar...'' Yeni jenerasyon oyuncuları da değerlendiren Çağlar "Ben etrafta fazla oyuncu görmüyorum, gördüklerim dizi oyuncusu, bir oyuncu sinemada var olur. Şu ankilerin sinema filmleri var mı, yok! Olsa da bir iz bırakmamıştır" dedi. Kendisinin de 15 dizi filmde oynadığını fakat bunları hatırlayanın da olmadığını belirten Çağlar, "Ama sinema filmlerimi herkes bilir, dizilerimi bilmezler, o yüzden dizilerde boy gösteren herkes sinema yani gerçek oyuncu değildir" dedi.