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13 Mayıs 2022 Cuma 11:34:00 - Güncelleme:13 Mayıs 2022 Cuma 11:34:00

Dizide kadına şiddete hayır!

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TRT'nin 'Kara Tahta' dizisi kadın cinayetlerine dikkat çekti. Yapımda, rol alan Miray Daner'in bir sahnedeki "O kadar çok seviyorlar ki, öldüresiye" sözleri izleyicilerden alkış aldı.

TRT'nin 'Kara Tahta' dizisi kadın cinayetlerine dikkat çekti. Yapımda, rol alan Miray Daner'in bir sahnedeki "O kadar çok seviyorlar ki, öldüresiye" sözleri izleyicilerden alkış aldı.

Başrollerinde Miray Daner, Furkan Andıç ve Cengiz Bozkurt'un yer aldığı TRT'nin 'Kara Tahta' dizisi beşinci bölümdeki bir sahnesiyle dikkatleri üzerine çekti. Yapımda, Irmak ile Bekir arasındaki sahne seyirciler tarafından alkış aldı. Üs Yapım imzalı dizide Irmak karakterine hayat veren Miray Daner, kendisini seven ancak bir karşılık bulamayan Bekin'in Atlas'ı kıskanarak ona zarar vermek istemesi üzerine yaptığı konuşmayla dikkat çekti. Daner'in "Sorsan onlarda çok seviyor, o kadar çok seviyorlar ki, öldüresiye" sözleri son zamanlarda yaşanan kadın cinayetlerine göndermede bulundu. Üs Yapım imzalı dizinin seyircileri oyuncuya destek vererek alkışladı.

Etiketler : Dizide kadına şiddete hayır! Miray Daner Furkan Andıç Kara Tahta
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