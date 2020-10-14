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14 Ekim 2020 Çarşamba 10:18:00 - Güncelleme:14 Ekim 2020 Çarşamba 10:18:00

Dizi katili Masumlar Apartmanı! Son bölüm tek parça izle

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Yayınlandığı günden bu yana reyting rekorları kıran TRT1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı böyle devam ederse diğer dizilerin sonunu getireceğe benziyor.

TRT1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Masumlar Apartmanı böyle giderse dizilerin sonunu getirecek. Salı akşamlarının fenomen dizisi Masumlar Apartmanı, 2020-2021 sezonunun en başarılı yapımı olarak göz dolduruyor.

Masumlar Apartmanı böyle giderse dizilerin sonunu getirecek. Yayınlandığı günden beri reyting rekorları kıran Masumlar Apartmanı salı akşamlarının fenomen dizisi haline geldi. Salı akşamları yayınlanan diğer diziler açısından Masumlar Apartmanı adeta dizi katili olma yolunda ilerliyor.


İlk olarak Menajerimi Ara dizisini dağıtan Masumlar Apartmanı, Star TV’nin gün değişikliği kararı almasına sebep oldu. Menajerimi Ara, ünlü isimlerin yer alması, menajerlerin dünyası gibi pek de bilinmeyen bir konuya odaklanması ile dikkat çekmişti.

Eğlenceli sahneleri ile de çok ilgi gören Menajerimi Ara, iyi reytingler alırken bir anda Masumlar Apartmanı’nın başlaması ile reytinglerde kan kaybetti. Öyle ki, üst üste geçen haftalar sonunda dizinin düşüşü durmadı ve Star TV, yayından kaldırma noktasına gelmemek için Pazar gününe aldı.

Sadece Star TV değil, Fox TV ve Kanal D’de ciddi sıkıntı yaşıyorlar. Baraj dizisi, bir türlü reytinglerde istenilen noktaya çıkamıyor. Bu Fox TV’yi kara kara düşündüren bir durum.

Aynı şekilde Kanal D’de Hekimoğlu dizisi geçen sezonu reytingler noktasında aratıyor. Hekimoğlu, Kanal D için büyük önem taşıyor. Zira ekranda bu sezon az dizi ile yer alma kararlılığı var. Bu durum da her dizinin önemini artırıyor. Hekimoğlu, Salı günleri için çok iyi seçimdi taa ki Masumlar Apartmanı başlayana kadar.

atv ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın birinciliği kaybetmesine üzülse de en azından dizinin reytingleri fena değil. EDHO, geçen sezonu reyting anlamında yine aratıyor ama ekrandaki diğer dizilerin sonuçlarına bakıldığında gayet iyi durumda.

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