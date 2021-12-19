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19 Aralık 2021 Pazar 19:30:00 - Güncelleme:19 Aralık 2021 Pazar 19:30:00

Dizi için okçuluk dersi alıyor

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Son olarak ekranlara veda eden 'Baht Oyunu' adlı dizinin başrolünde yer alan Aytaç Şaşmaz, setlere geri dönüyor.

Son olarak ekranlara veda eden 'Baht Oyunu' adlı dizinin başrolünde yer alan Aytaç Şaşmaz, setlere geri dönüyor. Kendisi gibi oyuncu Cemre Baysel'le birlikte olan Şaşmaz, yapımcı ve yönetmen Alper Çağlayan'ın filmi 'İlk Göktürk'e dahil oldu. Yapımda 'İstemi' karakterine hayat verecek olan oyuncu okçuluk derslerine başladı.

Etiketler : Baht Oyunu Cemre Baysel Aytaç Şaşmaz
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