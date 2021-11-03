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03 Kasım 2021 Çarşamba 14:30:00 - Güncelleme:03 Kasım 2021 Çarşamba 14:30:00

Dizi de çekiyorum albüm de yapıyorum

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'Çember' dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Tuvana Türkay, açıklamalarda bulundu.

'Çember' dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Tuvana Türkay, açıklamalarda bulundu. Oyunculuk yanında şarkıcılığa da el atan Türkay, "Yoğun bir şekilde set çalışmalarımız devam ediyor, neredeyse günün çoğu sette geçiyor. Arta kalan zamanda da kendi işlerimle ilgileniyorum. Yeni şarkımızın stüdyo aşamasına geçtik. İnşallah yılın son ayında yeni şarkımızı da çıkartmış olacağız" dedi.

Etiketler : Çember Tuvana Türkay
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