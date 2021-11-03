Dizi de çekiyorum albüm de yapıyorum

Dizi de çekiyorum albüm de yapıyorum

'Çember' dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Tuvana Türkay, açıklamalarda bulundu. Oyunculuk yanında şarkıcılığa da el atan Türkay, "Yoğun bir şekilde set çalışmalarımız devam ediyor, neredeyse günün çoğu sette geçiyor. Arta kalan zamanda da kendi işlerimle ilgileniyorum. Yeni şarkımızın stüdyo aşamasına geçtik. İnşallah yılın son ayında yeni şarkımızı da çıkartmış olacağız" dedi.