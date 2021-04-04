Dizi bitti reklama koştu

Hande Erçel ile birlikte rol aldıkları Sen Çal Kapımı dizisi final yapacak olan Kerem Bürsin, ekranlara bu kez reklamla geliyor! Oyuncu, bir içecek firmasının yeni yüzü oldu. Reklam filmi için Bodrum'da kamera karşısına geçen oyuncu, renkli bir çalışmaya imza attıklarını belirtti.