Dizi aşkı gerçek oldu

Oyuncular Sinem Ünsal ve Halit Özgür Sarı'nın aşkı belgelendi. 'Gizli Saklı' dizisindeki arkadaşlıkları ilişkiye dönüşen oyuncular, ilk kez el ele görüntülendi.

Bir dizi aşkı daha gerçek oldu. Rol aldıkları yapımda âşık bir çifti canlandıran Sinem Ünsal ve Halit Özgür Sarı, gerçek hayatta da aşk yaşamaya başladı. Geçtiğimiz günlerde baş başa Belgrad'a tatile giden çift, yurda döner dönmez soluğu Nişantaşı'nda aldı. El ele görüntülenen sevgililerin keyfi yerindeydi. Oynadıkları dizide senaryo gereği iki sevgiliyi canlandıran Sarı ve Ünsal, habercilerin kendilerini görüntülediğini fark edince utangaç tavırlar sergiledi. 4 yıldır birlikte olduğu Kıvanç Kılınç'tan geçtiğimiz haftalarda ayrılan Sinem Ünsal, gönlünü rol arkadaşına kaptırdığını açıklamıştı. Güzel oyuncu, bir röportajında ilişkisi hakkında, "Her şey çok güzel gidiyor" demişti.