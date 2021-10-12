Diva'yı şaşırtan red kararı

Bülent Ersoy, ekranlara ikinci bölümde veda eden 'Benzemez Kimse Sana' programındaki partneri Mustafa Keser'in 'Seni diva değil, divan yaparlar' dediği videosunun erişime engellenmesi için İstanbul Adliyesi'ne başvurdu. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sunulan erişim engeli talepli dilekçede, söz konusu videoda kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu, hakaret kastıyla hareket edildiği ifade edildi. Nöbetçi hâkimlik, videoda kişilik haklarına saldırı ya da hakaret olmadığını ileri sürerek talebi reddetti.