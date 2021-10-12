VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
65 ülkeye gönderiliyor! Dünyada sadece Elazığ'da var
Kılıçdaroğlu PKK demeden terörü kınadı
Türkiye ve Endonezya'dan ortak beyanname
TÜGVA'dan iftiralara yanıt
Türkiye ile ilgili flaş açıklama
9. Boğaçiçi film festivali başlıyor
Sağanak ve fırtına etkili oluyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Kabil'e gitmeyi planlıyoruz
Başkan Erdoğan'dan G20'de "göç dalgası" uyarısı: Avrupa'yı da etkiler
AB'den ilk yorum geldi!
Türkiye'nin 100 yıldır beklediği proje!
"Türkiye, yeni bir göç yükünü karşılayamaz"
Suriye'de tehdit giderek büyüyor
"Türkiye'yi görmezden gelemezsiniz"
"Kabil'e gitmeyi planlıyoruz"
MSB'den Oruç Reis iddialarına haritalı yanıt
Yüzde 49'u tamamlandı! Keşfedilen askeri sığınak ilk kez görüntülendi
Yüzde 49'u tamamlandı! Keşfedilen askeri sığınak ilk kez görüntülendi
Savaş kapıda mı? Çıkarma görüntülerini paylaştı
Dünyada ilk kez Türkiye icra edecek
Rafale'ler için diyet ödeme vakti
Fransa'daki cinsel istismar mağduru konuştu
Bosphorus Film Lab projeleri ve Jürileri üyeleri belli oldu
"Bir şey biliyor ve söylemiyorsan adam değilsin"
12 Ekim 2021 Salı 18:00:00 - Güncelleme:12 Ekim 2021 Salı 18:00:00

Diva'yı şaşırtan red kararı

ABONE OL

Bülent Ersoy, ekranlara ikinci bölümde veda eden 'Benzemez Kimse Sana' programındaki partneri Mustafa Keser'in 'Seni diva değil, divan yaparlar' dediği videosunun erişime engellenmesi için İstanbul Adliyesi'ne başvurdu.

Bülent Ersoy, ekranlara ikinci bölümde veda eden 'Benzemez Kimse Sana' programındaki partneri Mustafa Keser'in 'Seni diva değil, divan yaparlar' dediği videosunun erişime engellenmesi için İstanbul Adliyesi'ne başvurdu. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sunulan erişim engeli talepli dilekçede, söz konusu videoda kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu, hakaret kastıyla hareket edildiği ifade edildi. Nöbetçi hâkimlik, videoda kişilik haklarına saldırı ya da hakaret olmadığını ileri sürerek talebi reddetti.

Etiketler : Bülent Ersoy Benzemez Kimse Sana Mustafa Keser Seni diva değil divan yaparlar
Çikolatadan 2 milyon kazandı

Çikolatadan 2 milyon kazandı
Harbiye'yi salladı

Harbiye'yi salladı
Nesrin Cavadzade, Gökhan Alkan' hasretine dayanamadı!

Nesrin Cavadzade, Gökhan Alkan' hasretine dayanamadı!
Akustik gece

Akustik gece
Masumlar Apartmanı'ndan sürpriz teklif

Masumlar Apartmanı'ndan sürpriz teklif
Çekimlerde talihsiz kaza

Çekimlerde talihsiz kaza
Muhteşem final

Muhteşem final
Setlere filmle dönüyor

Setlere filmle dönüyor
Patrondan teftiş

Patrondan teftiş

EN ÇOK OKUNAN HABERLER