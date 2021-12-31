Diva'ya baklavadan çam ağacı

Yılbaşında Bolu'da sahne alacak olan Bülent Ersoy'a yörenin aşçıları jest yaptı. Diva için 7 katlı, 18 kilo fıstıklı, 1,5 metre uzunluğunda, 40 kat hamurdan, 164 dilimlik fıstıklı baklavalı çam ağacı yaptı. Diva bu jest karşısında aşçılara teşekkür etti. Ve çam fıstıklı ağacı Bolu'daki sağlık çalışanlarına hediye etti.