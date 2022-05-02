'Canım Annem' dizisinde 'Ramo' karakterine hayat veren oyuncu Emre Atılgan, düzenli yaşamaya dikkat çekti. Projesiyle haftanın beş günü ekranlarda olduğunu ve çekimlerin yoğun geçtiğini belirten Atılgan, "Her şeyime dikkat ediyorum, vitaminlerimi alıyorum. Çok disiplinli yaşıyorum" dedi. Atılgan, usta aktör Haluk Bilginer'le birlikte bir proje de yer almak istediğini söyledi. Oyuncu, "İleride dünyaca bilinen bir aktör olmak istiyorum. Ülkemizden Haluk Bilginer ile oynamak istiyorum" dedi.